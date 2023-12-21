Украина должна смириться с тем, что утратила часть территорий для того, чтобы Россия завершила СВО. Когда-то то же самое сделала Финляндия, напомнили эксперты Responsible Statecraft, в статье. Речь идёт о периоде советско-финской войны.
"Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того" — отметили в статье.
В настоящее время правительство Украины по-прежнему собирается возвращать все утраченные территории. В Responsible Statecraft считают, что у ВСУ нет шансов это осуществить. По этой причине, Киев должен остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украина не потерпела полного уничтожения.
Ранее республиканец Вэнс заявил, что считает военные планы Киева о выходе на границы 1991 года фантазией. По мнению сенатора, такие планы — это просто фантазии, которые подогревал Запад.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".