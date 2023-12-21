Responsible Statecraft: Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира

Украина должна смириться с тем, что утратила часть территорий для того, чтобы Россия завершила СВО. Когда-то то же самое сделала Финляндия, напомнили эксперты Responsible Statecraft, в статье. Речь идёт о периоде советско-финской войны.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того" — отметили в статье.

В настоящее время правительство Украины по-прежнему собирается возвращать все утраченные территории. В Responsible Statecraft считают, что у ВСУ нет шансов это осуществить. По этой причине, Киев должен остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украина не потерпела полного уничтожения.

Ранее республиканец Вэнс заявил, что считает военные планы Киева о выходе на границы 1991 года фантазией. По мнению сенатора, такие планы — это просто фантазии, которые подогревал Запад.