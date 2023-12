Responsible Statecraft: Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира

Украина должна смириться с тем, что утратила часть территорий для того, чтобы Россия завершила СВО. Когда-то то же самое сделала Финляндия, напомнили эксперты Responsible Statecraft, в статье. Речь идёт о периоде советско-финской войны.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.