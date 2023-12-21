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Герасимов подвёл итоги неудавшегося контрнаступления ВСУ

1:17
Силовые структуры » Военные новости

Украинские войска планировали выйти к Крыму, сообщил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов подвёл итоги неудавшегося контрнаступления ВСУ
Фото: mil.ru

Пресловутое контрнаступление ВСУ стартовало 4 июня, рассказал он в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

"Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, в последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом", — уточнил Герасимов.

Российские войска успешно отразили попытки наступления.

"Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперёд", — объяснил генерал.

В результате силы неонацистского киевского режима ничуть не продвинулись, но понесли при этом колоссальные потери: за полгода — около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт и 23 вертолёта.

Поскольку задумку лишить Россию сухопутного коридора в Крым реализовать не удалось, можно считать, что контрнаступление ВСУ провалилось, заключил военачальник.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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