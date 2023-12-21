Украинские войска планировали выйти к Крыму, сообщил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Пресловутое контрнаступление ВСУ стартовало 4 июня, рассказал он в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.
"Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, в последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом", — уточнил Герасимов.
Российские войска успешно отразили попытки наступления.
"Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперёд", — объяснил генерал.
В результате силы неонацистского киевского режима ничуть не продвинулись, но понесли при этом колоссальные потери: за полгода — около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт и 23 вертолёта.
Поскольку задумку лишить Россию сухопутного коридора в Крым реализовать не удалось, можно считать, что контрнаступление ВСУ провалилось, заключил военачальник.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".