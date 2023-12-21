Открытие аэропорта Краснодара могут отложить до февраля 2024 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Принятие окончательного решения о снятии ограничения полетов в аэропорт Краснодара могут отложить на несколько недель. Хотя это планировалось сделать еще 15 декабря, чтобы 25-го первый борт уже приземлился в воздушной гавани.

Фото: Фото: ru.freepik.com

На текущий момент открытие воздушной гавани столицы Кубани не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения СВО на Украине.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По данным издания, вопрос с обеспечением безопасности пассажиров в международном аэропорту Краснодара планируют решить к февралю 2024 года.

Окончательный вердикт о возможности возобновления полетов будет принято в пятницу, 22 декабря.

Заинтересованные в решении этого вопроса структуры представят свои планы по техническим возможностям организации полетов, а также о возможных рисках, которые могут возникнуть для пассажирских лайнеров.