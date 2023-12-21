Казаки из 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова продолжают бить нацистов на Северском направлении.
Казаки с каждым днем наращивают давление на врага. Противник из последних сил держится на своих позициях. Каждые сутки украинцы в сражении с нашими бойцами теряют до взвода личного состава.
Вся их техника уже уничтожена. В распоряжении ВСУ остаются только дроны, которые казаки ежедневно сбивают десятками. Скоро и "птичек" у украинцев совсем не останется.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".