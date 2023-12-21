Казаки продолжают сбивать украинские дроны

Казаки из 6-й казачьей лисичанской бригады имени Платова продолжают бить нацистов на Северском направлении.

Фото: Всероссийское казачье общество

Казаки с каждым днем наращивают давление на врага. Противник из последних сил держится на своих позициях. Каждые сутки украинцы в сражении с нашими бойцами теряют до взвода личного состава.

Вся их техника уже уничтожена. В распоряжении ВСУ остаются только дроны, которые казаки ежедневно сбивают десятками. Скоро и "птичек" у украинцев совсем не останется.