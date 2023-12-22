Бойцы ЗВО уничтожили офицерский состав ВСУ из "кочующего" миномёта

бойцы подразделения группировки "Запад" уничтожили два бронемобиля на Купянском направлении с офицерским составом ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Решающий удар нанесли из "кочующего" миномёта 2Б11.

"Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ, — сообщили в военном ведомстве России. — Расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию".

Корректировщик передал в командный пункт точные координаты передвижения врага, затем последовал прицельный удар. Офицерский состав в бронемобилях был уничтожен.