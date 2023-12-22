бойцы подразделения группировки "Запад" уничтожили два бронемобиля на Купянском направлении с офицерским составом ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Решающий удар нанесли из "кочующего" миномёта 2Б11.
"Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ, — сообщили в военном ведомстве России. — Расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию".
Корректировщик передал в командный пункт точные координаты передвижения врага, затем последовал прицельный удар. Офицерский состав в бронемобилях был уничтожен.
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