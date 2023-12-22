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Бойцы ЗВО уничтожили офицерский состав ВСУ из "кочующего" миномёта

Силовые структуры

бойцы подразделения группировки "Запад" уничтожили два бронемобиля на Купянском направлении с офицерским составом ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Бойцы ЗВО уничтожили офицерский состав ВСУ из "кочующего" миномёта
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Решающий удар нанесли из "кочующего" миномёта 2Б11.

"Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ, — сообщили в военном ведомстве России. — Расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию".

Корректировщик передал в командный пункт точные координаты передвижения врага, затем последовал прицельный удар. Офицерский состав в бронемобилях был уничтожен. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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