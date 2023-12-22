Глава "Украинской бронетехники" пожаловался, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался журналистам, что ВСУ не удалось закупить истребители на фронт из-за России. По его словам, Москва сорвала важные для Киева поставки.

Фото: newsweek.com

Как уточнил Бельбас, Киев уже договорился со страной-поставщиком, но ответное письмо "попало в руки" россиян, и сделка сорвалась.

"Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, — пожаловался собеседник украинскому изданию "Экономическая правда". — В итоге соглашение сорвалось".

По словам главы "Украинской бронетехники", это не единичный случай, и из-за российской стороны Киев никак не может закупить необходимую технику для ВСУ.