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Глава "Украинской бронетехники" пожаловался, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

0:51
Силовые структуры

Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался журналистам, что ВСУ не удалось закупить истребители на фронт из-за России. По его словам, Москва сорвала важные для Киева поставки.

Глава "Украинской бронетехники" пожаловался, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ
Фото: newsweek.com

Как уточнил Бельбас, Киев уже договорился со страной-поставщиком, но ответное письмо "попало в руки" россиян, и сделка сорвалась.

"Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, — пожаловался собеседник украинскому изданию "Экономическая правда". — В итоге соглашение сорвалось".

По словам главы "Украинской бронетехники", это не единичный случай, и из-за российской стороны Киев никак не может закупить необходимую технику для ВСУ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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