Украина начнёт партизанскую войну.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, отметив, что это будет вынуждено из-за отсутствия поддержки США.
"В этот раз Зеленский сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне. Это связано с тем, что помощь от США и европейских союзников становится всё более скудной", — цитирует его Bloomberg.
Отмечается, что еще год назад ему хлопали перед Конгрессом США, однако теперь его встречают прохладно.
Зеленский прибыл в Вашингтон 12 декабря ради встречи с Байденом. На встрече подчеркнуто, что часть конгрессменов не одобряют поддержку Киева.
Президент Украины, по всей вероятности, хочет повторить события 80-летней давности, когда отряды бандеровцев обосновались в схронах на Западной Украине, комментирует ситуацию журналист Руслан Осташко.
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