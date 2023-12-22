Владимир Зеленский заговорил в США о партизанской войне

Украина начнёт партизанскую войну.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, отметив, что это будет вынуждено из-за отсутствия поддержки США.

"В этот раз Зеленский сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне. Это связано с тем, что помощь от США и европейских союзников становится всё более скудной", — цитирует его Bloomberg.

Отмечается, что еще год назад ему хлопали перед Конгрессом США, однако теперь его встречают прохладно.

Зеленский прибыл в Вашингтон 12 декабря ради встречи с Байденом. На встрече подчеркнуто, что часть конгрессменов не одобряют поддержку Киева.

Президент Украины, по всей вероятности, хочет повторить события 80-летней давности, когда отряды бандеровцев обосновались в схронах на Западной Украине, комментирует ситуацию журналист Руслан Осташко.