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В Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией

Силовые структуры » Военные новости

У лидеров Европейских стран присутствует обеспокоенность в связи с зашедшими в тупик военными действиями на фронте. В материале издания Politico приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хаккянена о том, что Россия может вести СВО долгие годы.

В Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией
Фото: Telegram

Ранее в финском издании IS появилось сообщение о том, что финнов призвали быть готовыми к конфликту с Россией.

В этом месяце правительство Хакканена объявило, что удваивает производство боеприпасов, взяв на себя обязательство отправить большую их часть в Украину, поскольку она борется с сокращением поставок со стороны западных союзников и медленным наращиванием производственных мощностей в США и Европе. Он отказался сообщить, насколько велика будет новая добыча. Также он не стал называть точные боеприпасы, которые будут задействованы.

"Имея около 25 миллионов долларов стартового капитала от правительства, а также многолетние контракты, гарантирующие продолжение работ в ближайшие годы, проект также финансируется за счет новых инвестиций NAMMO, норвежской оборонной фирмы с большим присутствием в Финляндии. Рост добычи достигнет своего пика к 2027 году" — говорится в статье издания Politico.

В США у администрации Байдена заканчиваются ресурсы на поставку Украине нового оружия и техники, которая ждёт 60 миллиардов долларов, содержащихся в более крупном дополнительном запросе.

Вопрос увеличения производства и поиска путей сотрудничества американских оборонных компаний со своими украинскими коллегами был в центре внимания поездки высокопоставленных украинских чиновников в Вашингтон в этом месяце.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что войска НАТО приближаются к российским границам. По его словам, в том числе, представители Североатлантического альянса перебросили авиатехнику.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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