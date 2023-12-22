Новые поправки в законе: на Украине снизили призывной возраст для мобилизуемых

Украинский политик, Народный депутат Украины IX созыва Марьяна Безуглая представила законопроект о мобилизации с учётом поправок от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Документ приводится в Telegram-канале Klymenko Time.

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В документе указано, что призывной возраст мобилизации теперь составляет 25 лет (вместо 27), а все граждане Украины 18-60 лет должны вставать на учет.

Также в документе указывается, что мобилизуемым необходимо будет предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю. Военный учет за границей будет определять КМУ. Постановлено, что будет убрана категория "ограниченно пригодный".

"Остаются только пригодные и непригодные; Принятие на государственную службу и в правоохранительные органы только в случае, если проходил базовую военную подготовку. Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Мобилизированный при подготовке — рекрут. Повестку могут вручить в ТЦК СП, по месту жительства, в общественных местах и на работе. Имеют право вручить работодатель, полиция, ТЦК" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что главком ВСУ Залужный не посчитал "женскую мобилизацию" на Украине хорошей идеей. При этом отдельные пункты документа Залужному показались лишними. В частности, главком ВСУ посчитал, что Киев не должен мобилизовывать женщин.