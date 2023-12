Украинский политик, Народный депутат Украины IX созыва Марьяна Безуглая представила законопроект о мобилизации с учётом поправок от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Документ приводится в Telegram-канале Klymenko Time.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0