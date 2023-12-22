Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали женщину, подозреваемую в краже картин Евгения Михнова-Войтенко. Его стоимость составляет 3 млн рублей, информацию приводит представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении дорогостоящей картины" — говорится в сообщении.
Произведение российского художника досталось по наследству Санкт-Петербургу. Установлено, что злоумышленница убедила пожилую женщину временно передать ей картину, чтобы экспонировать её на выставке.
Фигурантка пыталась продать краденную картину.
После проведения следствия картина будет вновь передана владелице.
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