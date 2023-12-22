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СКР: Осужденный за убийство участник СВО Тютин задержан за заказное убийство

Силовые структуры » МВД

В Петербурге за организацию расправы задержан участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин. Отмечается, что ему было назначен срок заключения на 23 года. Информацию приводит «Лента.ру», ссылаясь на управлении СКР.

СКР: Осужденный за убийство участник СВО Тютин задержан за заказное убийство
Фото: Фото: ГСУ СК России

Так, в январе 2021 он был отправлен в колонию по причине организации расправы в отношении бывшего компаньона, а также его семьи. Через полтора года Тютин подписал контракт с ЧВК (издание не приводит название) и уехал на СВО. После возвращения он уехал в Турцию, где убил своего знакомого.

Для совершения преступления нанял еще одного знакомого, пообещав ему денежную сумму. Заказчик отказался исполнять пожелания Тютина и подал заявление в полицию.

Тютина задержали в четверг, 21 декабря. Окончательное обвинение назначено по статье организации приготовления к расправе по найму.

Мера наказания не избрана.

Ранее сообщалось о том, что в Перми рассматривают дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 млн рублей. Григорий Царегородцев, бывший сотрудник ФСБ, был арестован 25 апреля 2023 года в связи с уголовным делом, рассматриваемым Пермским военным гарнизонным судом.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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