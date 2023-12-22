ВС РФ ударит по базам НАТО, если F-16, переданные ВСУ, будут взлетать оттуда

Российские Вооружённые силы будут бомбардировать авиационные базы НАТО, если самолёты F-16, переданные киевской власти, будут взлетать оттуда.

Фото: "HAF - F-16 Block 52+ Demo Team Zeus" by stefg74 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание EurAsian Times со ссылкой на свои источники.

По словам автора издания ВС РФ уже пригрозили, что использование воздушных машин НАТО против России с европейского континента — превратит государства, где размещены данные самолёты, в "законные цели".

Ранее портал писал, что все 11 суперавианосцев США подвергаются "весьма серьёзному риску", поскольку армия Россия ставит их под прицел гиперзвуковых "Цирконов".