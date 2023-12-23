Киев приговорил блогера Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Блогер Юрий Подоляка на Украине приговорён к 12 годам лишения свободы. Заочно.

Фото: https://t.me/stranaua/99542

Сумская облпрокуратура сообщила, что военного обозревателя признали "виновным в оправдании действий России в отношении Украины". По информации украинского ведомства, журналист живёт в РФ с 2014 года.

Всё имущество Подоляки в Сумах арестовано. Ранее Служба безопасности Украины выдвигала ему обвинения по 5-ти статьям, в том числе по госизмене.

"А он всего-лишь говорил правду", — ситуацию прокомментировал "Царьград".

Ранее сообщалось, что, спасаясь от мобилизации, украинцы меняют пол и бегут из страны.