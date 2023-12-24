В Свердловской области Министерство обороны формирует отряд операторов БПЛА

Военная часть в Елани станет первой в Центральном военном округе, где начнут подготавливать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Здесь открыт учебный центр, а также построена новая полоса для полетов на FPV-дронах (first-person view, "вид от первого лица"). Сначала в центре обучат инструкторов, которые затем будут обучать "пилотов", сообщили представители военной части.

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"Программа начинается с лекций, затем переходит к обучению на симуляторах, после чего проводятся полеты на полигоне. Мы готовим специалистов для работы с различными видами дронов — разведывательными, FPV-дронами, ударными", — поделился собеседник.

Среди учащихся есть добровольцы, пришедшие на службу по контракту. Среди инструкторов есть те, кто уже прошел специализированное обучение или имеет боевой опыт. Знания передаются сотрудниками центра специальной подготовки "Каскад — Урал" из Екатеринбурга. С самого начала они бесплатно обучают бойцов различных спецподразделений не только управлению дронами, но и тактической медицине и военной стратегии. Несколько раз в неделю специалисты центра приезжают в Елань, рассказывают об устройстве БПЛА, обучают их управлению, предоставляют необходимую технику, например, разработанный ими дрон-камикадзе "Огурец", сообщает URA.RU.

"Часть наших специалистов имеет опыт на передовой, который они аккумулируют в общую базу знаний, эффективно передаваемую ребятам. Потребность в операторах FPV-дронов на фронте высока. Наличие нескольких "пилотов" в роте значительно помогает в наступлении. Согласование выхода артиллерии занимает время, в то время как развертывание радиоуправляемого снаряда занимает всего до пяти минут. Это приносит значительную экономию времени, плюс мы сохраняем наших ребят", — делится генеральный директор "Каскад — Урал" Антон Федорович.