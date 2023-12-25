В Москве задержали маньяка за убийство эскортницы

Маньяк Алексей Варакин был задержан в Москве. Как сообщает Telegram-канада Shot, с 2010 года он убивал, женщин занимающихся проституцией. Ранее он провёл 13 лет психиатрической клинике за преступления.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

С 23 на 24 декабря Варкин совершил убийство 25-летней эскортницы, находящейся в съёмной квартире в «Москва-сити». Девушка пострдала от ножевых ранений в шею и скончалась. Её не удалось спасти.

Несколько СМИ приводят разные версии о причинах совершения убийства. В В расследовании "КП" говорится, что Варакин не смогу договориться об оплате.

Алексей Варакин — уроженец Ташкента, в России он проживал без регистрации и не имел работы. В 2010 году был судим за двойное убийство в Петербурге. Ранее он проходил лечение в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку в Подмосковье, поместив её в багажник. Прошло уже двое суток с момента похищения, но её местонахождение всё ещё остаётся неизвестным.