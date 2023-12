Маньяк Алексей Варакин был задержан в Москве. Как сообщает Telegram-канада Shot, с 2010 года он убивал, женщин занимающихся проституцией. Ранее он провёл 13 лет психиатрической клинике за преступления.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.