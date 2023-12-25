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ВС РФ взяли под контроль Марьинку и Авдеевку 25 декабря

1:11
Силовые структуры » Военные новости

По направлению к Донецку ВС РФ полностью взяла под контроль Марьинку и Авдеевку, информирует Министр обороны Сергей Шойгу.

ВС РФ взяли под контроль Марьинку и Авдеевку 25 декабря
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что бои велись с высокой интенсивностью.

"Марьинка полностью освобождена. Враг выбит с крайних улиц этого небольшого города. Взятие Марьинки — большой успех, ведь, по сути, этот населенный пункт считался неприступным" — говорится в сообщении.

Кроме того, Руденко подтвердил, что это сильный удар по ВСУ.

На другом направлении ВС РФ штурмуют Авдеевку. Российские силы обрушивает на ВСУ шквал из "Солнцепёка". Кроме того, на Украине признали, что российские войска находятся вблизи Новокалинова.

Ранее сообщалось о том, что российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что артиллерия боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) теряет свою работоспособность. В настоящее время в зоне боевых действий наблюдается примерно половина от той интенсивности огня ВСУ, что была летом.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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