ВС РФ взяли под контроль Марьинку и Авдеевку 25 декабря

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По направлению к Донецку ВС РФ полностью взяла под контроль Марьинку и Авдеевку, информирует Министр обороны Сергей Шойгу.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что бои велись с высокой интенсивностью.

"Марьинка полностью освобождена. Враг выбит с крайних улиц этого небольшого города. Взятие Марьинки — большой успех, ведь, по сути, этот населенный пункт считался неприступным" — говорится в сообщении.

Кроме того, Руденко подтвердил, что это сильный удар по ВСУ.

На другом направлении ВС РФ штурмуют Авдеевку. Российские силы обрушивает на ВСУ шквал из "Солнцепёка". Кроме того, на Украине признали, что российские войска находятся вблизи Новокалинова.

Ранее сообщалось о том, что российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что артиллерия боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) теряет свою работоспособность. В настоящее время в зоне боевых действий наблюдается примерно половина от той интенсивности огня ВСУ, что была летом.