В России разработают новую линейку снарядов на основе "Краснополя"

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В России планируют начать разработку новой линейки боеприпасов. Уточняется, что она будет сделана на основе высокоточных боеприпасов "Краснополь".

Фото: bemil.chosun.com

Разработка новых снарядов ведётся в Туле. Известно, что новинка будет обладать повышенной дальностью, а также могуществом.

Как рассказал представитель АО "КБП" Александр Шигин в программе "Военная приёмка", усовершенствованные высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь" уже поступают в ряды российской армии в зону специальной военной операции на Украине.

"Развитие "Краснополь" получит в новой линейке боеприпасов, которые позволят вести обстрелы на других дальностях и с большим могуществом", — добавил он.

В заключение Шигин обратил внимание, что остальные подробности о новых снарядов будут раскрыты после того, как их примут на вооружение в Вооружённые силы РФ.