В России планируют начать разработку новой линейки боеприпасов. Уточняется, что она будет сделана на основе высокоточных боеприпасов "Краснополь".
Разработка новых снарядов ведётся в Туле. Известно, что новинка будет обладать повышенной дальностью, а также могуществом.
Как рассказал представитель АО "КБП" Александр Шигин в программе "Военная приёмка", усовершенствованные высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь" уже поступают в ряды российской армии в зону специальной военной операции на Украине.
"Развитие "Краснополь" получит в новой линейке боеприпасов, которые позволят вести обстрелы на других дальностях и с большим могуществом", — добавил он.
В заключение Шигин обратил внимание, что остальные подробности о новых снарядов будут раскрыты после того, как их примут на вооружение в Вооружённые силы РФ.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.