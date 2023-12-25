Российские бойцы спасли оставленную ВСУ девушку-солдата

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, ведя стрелковый бой под Крынками на левом берегу Днепра, эвакуировали раненую украинскую военнослужащую, которую бросили её сослуживцы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: Минобороны РФ

По словам Сальдо, в ходе столкновения российские морпехи и десантники разгромили украинских солдат, оставив поле боя "усеянным телами убитых и раненых" военных ВСУ. Раненая женщина-военнослужащая обратилась за помощью, махнув рукой в сторону замеченного в воздухе беспилотника. Поскольку ее сослуживцы оставили ее без поддержки, российские военные осуществили ее эвакуацию, предоставив медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря отметил, что ситуация в Крынках связана с политическими целями Вооруженных сил Украины, которые направляют элитные части в этот район "на истребление", сообщат ТАСС. По мнению главы государства, это может быть попыткой украинского руководства продемонстрировать свою силу и шансы на успех в провалившемся "контрнаступлении", особенно в контексте поиска поддержки на Западе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками.