Российские военные, ведя стрелковый бой под Крынками на левом берегу Днепра, эвакуировали раненую украинскую военнослужащую, которую бросили её сослуживцы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, в ходе столкновения российские морпехи и десантники разгромили украинских солдат, оставив поле боя "усеянным телами убитых и раненых" военных ВСУ. Раненая женщина-военнослужащая обратилась за помощью, махнув рукой в сторону замеченного в воздухе беспилотника. Поскольку ее сослуживцы оставили ее без поддержки, российские военные осуществили ее эвакуацию, предоставив медицинскую помощь.
Президент России Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря отметил, что ситуация в Крынках связана с политическими целями Вооруженных сил Украины, которые направляют элитные части в этот район "на истребление", сообщат ТАСС. По мнению главы государства, это может быть попыткой украинского руководства продемонстрировать свою силу и шансы на успех в провалившемся "контрнаступлении", особенно в контексте поиска поддержки на Западе.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.