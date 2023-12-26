В ходе отражения удара ВСУ повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск"

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Большой десантный корабль "Новочеркасск" был повреждён в ходе отражения ракетного удара ВСУ.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"В ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения БДК "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", — пишет МО РФ.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что после атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

Повреждены шесть зданий — 6 человек эвакуированы в пункты временного размещения. Транспорт работает в штатном режиме, заявил Аксенов.