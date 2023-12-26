Большой десантный корабль "Новочеркасск" был повреждён в ходе отражения ракетного удара ВСУ.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"В ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения БДК "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", — пишет МО РФ.
Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что после атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.
Повреждены шесть зданий — 6 человек эвакуированы в пункты временного размещения. Транспорт работает в штатном режиме, заявил Аксенов.
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