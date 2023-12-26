Ракетный удар ВСУ по порту Феодосии: подробности с места

2:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ранним утром 26 декабря ВСУ атаковали Крым — был нанесен ракетный удар по порту Феодосии.

Фото: Кирилл Янчицкий / "Правда.ру"

"Информация о поражении, затоплении, и т. д. нескольких кораблей действительности не соответствует, по ситуации последствиями удара ожидаем заявление полномочных представителей наших Вооружённых сил" — передаёт собственный корреспондент Pravda.Ru из Феодосии.

По словам спецкора, был сильный взрыв с мощным возгоранием. Из-за взрывной волны и осколков повреждён железнодорожный вокзал города, сейчас специалисты и городские службы ликвидируют последствия атаки, работают следователи и силовики.

Ссылаясь на источники в военной среде, Pravda.Ru поясняет, что, скорее всего, атака производилась массовым запуском ракет Storm Shadow/Scalp с оставшихся украинских Су-24 над территорией Украины. Для перегрузки ПВО были также применены ракеты-обманки и БПЛА.

Несмотря на запрет публикации фото- и видеоматериалов такого рода, находятся "умные" граждане, выкладывающие такие материалы в сеть (и играющие на руку врагу). Этих граждан уже разыскивают соответствующие службы, а власти Крыма призывают граждан не публиковать подобных материалов. Также практически сразу глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП, пояснив, что произошло, и заявив о локализации пожара.

Сейчас территория порта оцеплена, пожара и детонации нет, на месте работают профильные службы, проводится отселение жителей нескольких домов рядом, временно (до Нового года) закрыт местный МФЦ. Изменено движение поездов (они будут отправляться со станции Айвазовская) и городских маршрутов — в объезд места ЧП. Перекрыто движение по улицам Красноармейская и Десантников.

Украинские "переможники", конечно, сейчас смакуют удар — таким образом прикрывая потерю Марьинки, которая дает российской армии выход на новые рубежи. Ещё ударом по Феодосии киевские власти пытаются "замять" принятое законодательство о тотальной мобилизации граждан Украины.

В городе, несмотря на попытки ЦиПСО создать панику в чатах и сообществах города, паники нет. Работают транспорт, магазины, госорганы и предприятия, город живёт обычной жизнью. Крымский мост и паромная переправа через Керченский пролив открыты и продолжают работу (во время атаки на Феодосию движение по Крымскому мосту временно перекрывалось).