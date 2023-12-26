Шойгу: контрнаступ удалось сорвать благодаря эффективным оборонительным рубежам

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что сорвать контрнаступление Вооружённых сил Украины помогли эффективные оборонительные рубежи. По его словам, сорвав его, российская армия выполнила главную цель этого года в ходе специальной военной операции на Украине.

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"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины", — отметил генерал армии во время итогового селекторного совещания.

Вдобавок, Шойгу обратил внимание на то, что со своей стороны верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны РФ.

Украинские формирования проводили контрнаступление с 4 июня. Но уже спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что оно полностью провалилось.