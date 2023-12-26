Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что сорвать контрнаступление Вооружённых сил Украины помогли эффективные оборонительные рубежи. По его словам, сорвав его, российская армия выполнила главную цель этого года в ходе специальной военной операции на Украине.
"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины", — отметил генерал армии во время итогового селекторного совещания.
Вдобавок, Шойгу обратил внимание на то, что со своей стороны верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны РФ.
Украинские формирования проводили контрнаступление с 4 июня. Но уже спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что оно полностью провалилось.
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