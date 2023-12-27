Следком России проведёт повторную проверку высказываний Галкина* и Пугачёвой

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Следственный комитет России проведёт повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачёвой и ее мужа Максима Галкина*.

Фото: социальные сети

Ранее ведомство отказалось возбуждать уголовное дело, но теперь якобы появились новые материалы, грозящие заведением делом юмористу-иноагенту и его супруге.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пересмотреть решение Следкома потребовали общественники. Следователей просят обратить внимание на разные антироссийские высказывания юмориста, которые он наделал в ходе заграничных "турне" в Анталье (Турция) и Лимассоле (Кипр).

Галкин* там признавался, что спонсирует Вооружённые силы Украины и высмеивал атаки беспилотников ВСУ на Москву. Достаться может и Примадонне, которая после выезда из России также не стеснялась делать различные антироссийские высказывания.

СКР изучит новые материалы, и проверит артистов по ст. "Содействие террористической деятельности" (до 15 лет лишения свободы), по ст. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" (до 5 лет лишения свободы) и по ст. "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (до 5 лет лишения свободы).

* признан Минюстом России иностранным агентом.