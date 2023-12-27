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США нужен ещё год конфликта на Украине: пойдут на любые подлости

Силовые структуры

Военные действия на Украине нужны США ещё минимум год.

США нужен ещё год конфликта на Украине: пойдут на любые подлости
Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Вашингтон будет делать всё, чтобы держать на плаву эту тему весь будущий год.

"Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги, они будут это делать, если не получится, они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении. Любые методы пойдут в ход, любые",
— в интервью радио "Комсомольская правда" сказала дипломат.

Белый дом продолжит финансировать киевский режим из-за президентских выборов в США. Украина нужна американцам как мифическая внешняя угроза "страшных русских".

Проект это Вашингтон будет эксплуатировать весь год вне зависимости от судьбы украинцев и Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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