США нужен ещё год конфликта на Украине: пойдут на любые подлости

Военные действия на Украине нужны США ещё минимум год.

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Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Вашингтон будет делать всё, чтобы держать на плаву эту тему весь будущий год.

"Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги, они будут это делать, если не получится, они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении. Любые методы пойдут в ход, любые",

— в интервью радио "Комсомольская правда" сказала дипломат.

Белый дом продолжит финансировать киевский режим из-за президентских выборов в США. Украина нужна американцам как мифическая внешняя угроза "страшных русских".

Проект это Вашингтон будет эксплуатировать весь год вне зависимости от судьбы украинцев и Украины.