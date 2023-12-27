"Ростех" создал дрон-камикадзе «Суперкам» для нужд СВО

В России создали новый дрон "Суперкам". Он имеет высокую степень защиты от систем борьбы с радиоэлектронными системами, информирует РИА Новости, ссылаясь на гендиректор "Ростех" Сергея Чемезова.

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Таким образом, госкорпорация создает еще один беспилотник серии "Суперкам". Он будет выпущен в двух версиях — разведывательная и камикадзе.

"Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", — рассказал Чемезов.

Согласно информации из открытых источников, дроны-камикадзе "Ланцет" хорошо проявили себя на СВО, продемонстрировали высокую степень эффективности во время поражения пехоты и техники ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что из-за появления БПЛА в калужском аэропорту ввели план "Ковёр". Это связано с появлением БПЛА в небе над регионом. Прилеты и вылеты из воздушной гавани временно запрещены.