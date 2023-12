В России создали новый дрон "Суперкам". Он имеет высокую степень защиты от систем борьбы с радиоэлектронными системами, информирует РИА Новости, ссылаясь на гендиректор "Ростех" Сергея Чемезова.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0