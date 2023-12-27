Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брат Шумахера рассказал о его состоянии
Картошка получится такая, как испечённая на костре
Названы упражнения для похудения в домашних условиях
Нутрициолог Кузина назвала продукты, которые точно добавят килограммов
Разработчики Slay the Princess разрешили игрокам пиратить её
Цена нефти в следующем году может быть в диапазоне $80—85 за баррель
Захарова обвинила Запад в "майданизации" протестов в Сербии
Онколог Астраханцев: астматикам курить нельзя ни в каком виде
Правильная организация квартиры: минимализм и функциональность

Глава "Ростеха" Чемезов: поставленные Киеву западные танки горят "очень хорошо"

0:53
Силовые структуры » Военные новости

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что поставленные Киеву танки "очень хорошо" горят в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, немецкие танки Leopard с любой стороны успешно пробивают российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Глава "Ростеха" Чемезов: поставленные Киеву западные танки горят "очень хорошо"
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", — акцентировал внимание Чемезов, отвечая на вопрос о том, правда ли, что западные танки лучше защищены.

Вдобавок, Чемезов заметил, что в последнее время на западные танки, которые имеются на вооружении Вооружённых сил Украины, начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства с целью повысить их шансы на выживание на поле боя.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Последние материалы
Правильная организация квартиры: минимализм и функциональность
Йод показывает эффективность в защите томатов от болезней
Эксперт Умнов: при низком атмосферном давлении нужно пить больше воды и разбавленных соков
Почему в электромобилях настолько высокое напряжение
"Перси Джексон и олимпийцы" собрал более 13 млн просмотров за 6 дней премьеры
В НАТО заявили, что Запад может не пережить XXI век из-за победы России
Новичок в спортзале: как начать заниматься без тренера
Ученые разработали новый подход к обучению хирургов на виртуальном тренажере
Экс-посол Украины Чалый: Киеву непублично заявляют, что его не ждут в НАТО
Кому подходит стрижка каскад и как ее сделать: советы стилистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников