Глава "Ростеха" Чемезов: поставленные Киеву западные танки горят "очень хорошо"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что поставленные Киеву танки "очень хорошо" горят в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, немецкие танки Leopard с любой стороны успешно пробивают российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", — акцентировал внимание Чемезов, отвечая на вопрос о том, правда ли, что западные танки лучше защищены.

Вдобавок, Чемезов заметил, что в последнее время на западные танки, которые имеются на вооружении Вооружённых сил Украины, начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства с целью повысить их шансы на выживание на поле боя.