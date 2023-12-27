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В Приморье двое продать шкуру амурского тигра за 1 млн руб

Силовые структуры » МВД

В Приморском крае двое граждан пытались продать шкуру амурского тигра. Попытка была пресечена. Областные сотрудники УФСБ и ГУФСИН остановили ранее судимых жителей Приморья, сообщает РИА Новсоти.

В Приморье двое продать шкуру амурского тигра за 1 млн руб
Фото: http:// nac.gov.ru

Отмечается, что 25 декабря после проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники остановили злоумышленников.

Они установили цену в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время решается вопрос о назначении наказания по статье о незаконной добыче и обороту особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что ГИБДД начала отправлять неплательщиков штрафов под арест на 15 суток. Некоторые автомобилисты, получив штрафы от камер наблюдения на дорогах, решают игнорировать оплату. Известно, что согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, водителям предоставляется 60 дней для полной оплаты штрафа.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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