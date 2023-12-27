Московский суд приговорил треш-блогера Форкса к трём годам заключение за изготовление порнографии

Блогеру Хилми Форксу назначили приговор о незаконном изготовлении и обороте порнографии в сети. Информация приводится в telegram-канале московской прокуратуры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Отмечается, что Симоновской городской суд признал 29-летнего Хилми виновным по статье "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ. Ему может грозить 3 года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

В настоящее время Олейник находится под стражей.

Известно, что Хилми Форкс — трансгендерный блогер из России. Начал свою деятельность на YouTube и TikTok.

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