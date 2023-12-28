OSINT: ВСУ закажет бронежилеты для 77 тыс. мобилизованных украинок

2:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сертификация минобороны Украины женских бронежилетов ожидаемо вызывала обсуждения в соцмедиа — украинцы и россияне дискутируют, это "Попил Откатович" или признаки мобилизации женщин?

Фото: Laylax Corp

При этом военные обратили внимание на особенности этих "бронеюбок" — суженные плечи, расширенный низ и выгнутая бронеплита.

Впрочем, по данным исследований НАТО, на которые ссылается Telegram-проект "Мэйдэй", бронежилеты в 84% случаев попаданий в женскую грудь из оружия калибра 7.62 (тот же "Калашников") выручат весьма условно.

Западные военные проверили (надеемся — на манекенах) и выяснили — в таком случае дама-боец гарантировано получает инвалидность, но "может быть эвакуирована и выживет".

Однако самое интересное в этой истории скрывается в деталях.

По информации ESP OSINT (расследователи по открытым данным) и специальным базам данных), Генштаб Украины уже рассчитал необходимый объем закупки и передал цифры в министерство обороны.

По планам в январе "Государственный оператор тыла" закупит их у киевской компании "Украинская броня". Судя по открытым данным из их отдела "креатива и технологий", планируется закупить 120 000 единиц "анатомических бронежилетов".

Согласно данным Military Media Center и The New York Times, к ноябрю 2023 года количество женщин-военных в ВСУ приближается к 43 тысячам.

А меж тем и эти 43 тысячи, конечно, несут потери — например, недавно украинская снайперша-националистка Елена Белозерская сообщила у себя в соцсети, что почти все её мобилизованные подруги погибли. Её откровения отследил и поделился ими Telegram-канал "Медведь".

"Для русофобки борьба с Россией оказалась не той, что она представляла. Белозерская рисунками помянула погибших в рядах ВСУ подруг. В списке 18 женщин, и это ещё не предел, добавила националистка", — отмечают авторы канала.

Теперь встает вопрос — кому и зачем нужны ещё 77 000 женских бронежилетов?

Варианта всего два:

Это попытка и способ "попила" оставшихся денег представителями ВСУ и коммерсантами,

Грядёт тотальная мобилизация на Украине с мобилизацией 77000 женщин.

Как отмечают исследователи, хотя "Владимир Зеленский и опровергает возможность тотальной мобилизации женщин, телевизионные каналы продолжают "прогревать Украину" роликами для женщин, призывающими "идти на фронт, идти с семьёй".