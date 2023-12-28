Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Фадеев запретил Глюкозе выступать под брендом Глюк’oZa после её участия в "голой вечеринке"
"По-другому себя ведут только Билан и Киркоров": Соловьев застыдил Ивлееву за "голую" вечеринку
В российской армии служат более 640 тысяч контрактников
Буккальный массаж лица: инструкция, противопоказания и советы экспертов
Названа причина возникновения "звездочек" при трении глаз руками
Сигналы беспокойства: как понять, когда пора балансировать колеса вашего автомобиля
Психиатр: при серьёзных признаках алкогольного отравления нужно срочно звонить в скорую
Эксперты рассказали, как избавиться от пыли на приборной панели автомобиля
В ГИБДД раскрыли, за какие нарушения инспекторы больше не будут штрафовать водителей

OSINT: ВСУ закажет бронежилеты для 77 тыс. мобилизованных украинок

2:48
Силовые структуры

Сертификация минобороны Украины женских бронежилетов ожидаемо вызывала обсуждения в соцмедиа — украинцы и россияне дискутируют, это "Попил Откатович" или признаки мобилизации женщин?

OSINT: ВСУ закажет бронежилеты для 77 тыс. мобилизованных украинок
Фото: Laylax Corp

При этом военные обратили внимание на особенности этих "бронеюбок" — суженные плечи, расширенный низ и выгнутая бронеплита.

Впрочем, по данным исследований НАТО, на которые ссылается Telegram-проект "Мэйдэй", бронежилеты в 84% случаев попаданий в женскую грудь из оружия калибра 7.62 (тот же "Калашников") выручат весьма условно.

Западные военные проверили (надеемся — на манекенах) и выяснили — в таком случае дама-боец гарантировано получает инвалидность, но "может быть эвакуирована и выживет".

Однако самое интересное в этой истории скрывается в деталях.

По информации ESP OSINT (расследователи по открытым данным) и специальным базам данных), Генштаб Украины уже рассчитал необходимый объем закупки и передал цифры в министерство обороны.

По планам в январе "Государственный оператор тыла" закупит их у киевской компании "Украинская броня". Судя по открытым данным из их отдела "креатива и технологий", планируется закупить 120 000 единиц "анатомических бронежилетов".

Согласно данным Military Media Center и The New York Times, к ноябрю 2023 года количество женщин-военных в ВСУ приближается к 43 тысячам.

А меж тем и эти 43 тысячи, конечно, несут потери — например, недавно украинская снайперша-националистка Елена Белозерская сообщила у себя в соцсети, что почти все её мобилизованные подруги погибли. Её откровения отследил и поделился ими Telegram-канал "Медведь".

"Для русофобки борьба с Россией оказалась не той, что она представляла.

Белозерская рисунками помянула погибших в рядах ВСУ подруг. В списке 18 женщин, и это ещё не предел, добавила националистка", — отмечают авторы канала.

Теперь встает вопрос — кому и зачем нужны ещё 77 000 женских бронежилетов?

Варианта всего два:

  • Это попытка и способ "попила" оставшихся денег представителями ВСУ и коммерсантами,
  • Грядёт тотальная мобилизация на Украине с мобилизацией 77000 женщин.

Как отмечают исследователи, хотя "Владимир Зеленский и опровергает возможность тотальной мобилизации женщин, телевизионные каналы продолжают "прогревать Украину" роликами для женщин, призывающими "идти на фронт, идти с семьёй".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Ивлеева вернула удалённые антивоенные публикации против СВО
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы Сергей Лебедев Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond Любовь Степушова
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Последние материалы
"По-другому себя ведут только Билан и Киркоров": Соловьев застыдил Ивлееву за "голую" вечеринку
В российской армии служат более 640 тысяч контрактников
Буккальный массаж лица: инструкция, противопоказания и советы экспертов
Названа причина возникновения "звездочек" при трении глаз руками
Сигналы беспокойства: как понять, когда пора балансировать колеса вашего автомобиля
Психиатр: при серьёзных признаках алкогольного отравления нужно срочно звонить в скорую
Эксперты рассказали, как избавиться от пыли на приборной панели автомобиля
В ГИБДД раскрыли, за какие нарушения инспекторы больше не будут штрафовать водителей
Хитрые методы избегания штрафов с дорожных камер: что рассказал представитель ГИБДД
Курение и спорт: как никотин влияет на спортивные показатели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников