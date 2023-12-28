Сертификация минобороны Украины женских бронежилетов ожидаемо вызывала обсуждения в соцмедиа — украинцы и россияне дискутируют, это "Попил Откатович" или признаки мобилизации женщин?
При этом военные обратили внимание на особенности этих "бронеюбок" — суженные плечи, расширенный низ и выгнутая бронеплита.
Впрочем, по данным исследований НАТО, на которые ссылается Telegram-проект "Мэйдэй", бронежилеты в 84% случаев попаданий в женскую грудь из оружия калибра 7.62 (тот же "Калашников") выручат весьма условно.
Западные военные проверили (надеемся — на манекенах) и выяснили — в таком случае дама-боец гарантировано получает инвалидность, но "может быть эвакуирована и выживет".
Однако самое интересное в этой истории скрывается в деталях.
По информации ESP OSINT (расследователи по открытым данным) и специальным базам данных), Генштаб Украины уже рассчитал необходимый объем закупки и передал цифры в министерство обороны.
По планам в январе "Государственный оператор тыла" закупит их у киевской компании "Украинская броня". Судя по открытым данным из их отдела "креатива и технологий", планируется закупить 120 000 единиц "анатомических бронежилетов".
Согласно данным Military Media Center и The New York Times, к ноябрю 2023 года количество женщин-военных в ВСУ приближается к 43 тысячам.
А меж тем и эти 43 тысячи, конечно, несут потери — например, недавно украинская снайперша-националистка Елена Белозерская сообщила у себя в соцсети, что почти все её мобилизованные подруги погибли. Её откровения отследил и поделился ими Telegram-канал "Медведь".
"Для русофобки борьба с Россией оказалась не той, что она представляла.
Белозерская рисунками помянула погибших в рядах ВСУ подруг. В списке 18 женщин, и это ещё не предел, добавила националистка", — отмечают авторы канала.
Теперь встает вопрос — кому и зачем нужны ещё 77 000 женских бронежилетов?
Варианта всего два:
Как отмечают исследователи, хотя "Владимир Зеленский и опровергает возможность тотальной мобилизации женщин, телевизионные каналы продолжают "прогревать Украину" роликами для женщин, призывающими "идти на фронт, идти с семьёй".
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.