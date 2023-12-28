В российской армии служат более 640 тысяч контрактников

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Более 640 тысяч человек служат в российских войсках по контракту, следует из материалов Минобороны РФ "Армия в цифрах — 2023". Эти данные обнародованы впервые с начала СВО.

Фото: РИА Новости by Константин Михальчевский

В их числе более 40 тысяч человек участвовали в спецоперации отрядов в составе созданных указом Владимира Путина отрядов БАРС, причём свыше 7 тысяч выполняют боевые задачи прямо сейчас.

Президент России рассказывал на своей итоговой пресс-конференции о кампании по набору добровольцев в войска. По его словам, контракты уже заключены с 486 тысячами военнослужащих, и поток желающих не спадает.

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев приводил схожие данные — по его данным, за первые 11 месяцев года на службу по контракту привлечено более 452 тысяч человек.