Депутат ЗакСа Головченко передала бойцам в/ч в Молькино тепловизионные прицелы

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина Головченко совместно с благотворительным фондом "Поколение" передала бойцам войсковой части в Молькино тепловизионные прицелы.

Фото: Фото из личного архива Галины Головченко

Войсковую часть в Молькино обеспечили тепловизионными прицелами. Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина Головченко в своем телеграм-канале рассказала о соответствующем запросе военнослужащих в адрес благотворительного фонда "Поколение", где она является основателем и попечителем. Совместно с партнерами, фонд смог выполнить просьбу бойцов.

Головченко отметила, что сегодня каждый помогает фронту в меру своих возможностей, а поддержка защитников является приоритетной задачей для нее.

"Поддерживать защитников сейчас — наша основная задача. Каждый в меру своих возможностей вносит вклад в общую победу, и я безмерно благодарна вам за это. Помимо закупки дорогостоящих устройств, волонтеры и подопечные Фонда "Поколение" изготавливают вязаные вещи, пишут письма, передают рисунки. Участие каждого важно и неоценимо", — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Галина Александровна выразила уверенность, что общая сплоченность и единение всех поколений в деле защиты Родины поможет одержать победу нашей стране.

Благотворительный фонд "Поколение" регулярно оказывает помощь фронту. Волонтеры и подопечные организации " изготавливают вязаные вещи, пишут письма, передают рисунки бойцам на передовой.