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Польша заявила о нарушении её воздушного пространства со стороны Украины

1:14
Силовые структуры » Военные новости

Неопознанный летающий объект был зафиксирован утром 29 декабря в воздушном пространстве Польши, сообщило в пятницу оперативное командование вооруженных сил Польши в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

Польша заявила о нарушении её воздушного пространства со стороны Украины
Фото: Anadolu Agency via Getty Images by Artur Widak

"В утренние часы в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной вошёл неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны", — гласит твит.

Президент страны Анджей Дуда обсудил инцидент с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом по телефону. Польский лидер приказал собрать срочное совещание по этому вопросу в Бюро национальной безопасности с главой минобороны и высокопоставленными военачальниками.

В ночь на 29 декабря Украина подверглась беспрецедентному ракетному обстрелу. Военнослужащие ПВО страны "давно такого не видели", признался спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В аналогичной ситуации в ноябре в Польшу залетела украинская С-300 и убила двух местных жителей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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