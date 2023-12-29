Польша заявила о нарушении её воздушного пространства со стороны Украины

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Неопознанный летающий объект был зафиксирован утром 29 декабря в воздушном пространстве Польши, сообщило в пятницу оперативное командование вооруженных сил Польши в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

Фото: Anadolu Agency via Getty Images by Artur Widak

"В утренние часы в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной вошёл неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны", — гласит твит.

Президент страны Анджей Дуда обсудил инцидент с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом по телефону. Польский лидер приказал собрать срочное совещание по этому вопросу в Бюро национальной безопасности с главой минобороны и высокопоставленными военачальниками.

В ночь на 29 декабря Украина подверглась беспрецедентному ракетному обстрелу. Военнослужащие ПВО страны "давно такого не видели", признался спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В аналогичной ситуации в ноябре в Польшу залетела украинская С-300 и убила двух местных жителей.