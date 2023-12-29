ФСБ признала украинский батальон «Айдар»* в России террористическим

В России пополнился список запрещённых иностранных организаций.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

На сайте ФСБ говорится, что в пятницу, 29 декабря, в России признали террористической организацией украинский батальон "Айдар". Подразделение внесено в реестр на основе решения Южного окружного военного суда.

24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" — это сухопутные войска, которые ранее входили в тероборону Луганской области. Он был создан в 2014 году. Основой послужили добровольцы "Правого сектора"* (запрещён в РФ и признан террористической организацией).

Ранее в Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией. Задача российских спецслужб — собирать информацию, а также определять, кому быть на скамье подсудимых в качестве военных преступников.