В России пополнился список запрещённых иностранных организаций.
На сайте ФСБ говорится, что в пятницу, 29 декабря, в России признали террористической организацией украинский батальон "Айдар". Подразделение внесено в реестр на основе решения Южного окружного военного суда.
24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" — это сухопутные войска, которые ранее входили в тероборону Луганской области. Он был создан в 2014 году. Основой послужили добровольцы "Правого сектора"* (запрещён в РФ и признан террористической организацией).
Ранее в Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией. Задача российских спецслужб — собирать информацию, а также определять, кому быть на скамье подсудимых в качестве военных преступников.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.