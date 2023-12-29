Минобороны: В России на службу в армию призвали 130 тысяч человек в осенний призыв

В России в армию призвали 130 тысяч человек, сообщает Минобороны России. Речь идёт об осенней призывной компании.

Фото: pxfuel.com

Окончание осенней призывной кампании 2023 года было согласовано с президентом, а также направлено во все военные ведомства.

Призывные комиссии начали работать со 2 октября, отправка новобранцев началась с 16 октября.

Также отмечается, что во время кампании была введена система контроля для эффективного отслеживания процесса призыва. Исполнительным органам было поручено полное выполнение мероприятий, связанных с проведением призыва.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ признала украинский батальон "Айдар"* в России террористическим. Украинское штурмовое подразделение внесено в реестр на основе решения Южного окружного военного суда.