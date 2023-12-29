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Минобороны: В России на службу в армию призвали 130 тысяч человек в осенний призыв

Силовые структуры » Военные новости

В России в армию призвали 130 тысяч человек, сообщает Минобороны России. Речь идёт об осенней призывной компании.

Минобороны: В России на службу в армию призвали 130 тысяч человек в осенний призыв
Фото: pxfuel.com

Окончание осенней призывной кампании 2023 года было согласовано с президентом, а также направлено во все военные ведомства.

Призывные комиссии начали работать со 2 октября, отправка новобранцев началась с 16 октября.

Также отмечается, что во время кампании была введена система контроля для эффективного отслеживания процесса призыва. Исполнительным органам было поручено полное выполнение мероприятий, связанных с проведением призыва.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ признала украинский батальон "Айдар"* в России террористическим. Украинское штурмовое подразделение внесено в реестр на основе решения Южного окружного военного суда.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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