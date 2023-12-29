В России в армию призвали 130 тысяч человек, сообщает Минобороны России. Речь идёт об осенней призывной компании.
Окончание осенней призывной кампании 2023 года было согласовано с президентом, а также направлено во все военные ведомства.
Призывные комиссии начали работать со 2 октября, отправка новобранцев началась с 16 октября.
Также отмечается, что во время кампании была введена система контроля для эффективного отслеживания процесса призыва. Исполнительным органам было поручено полное выполнение мероприятий, связанных с проведением призыва.
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