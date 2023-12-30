Воздушную тревогу объявили по всей Украине

По всей Украине объявлена вновь звучат серены. Объявлена воздушная тревога. Информация следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

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В красной зоне были Киев, Днепропетровская, Черкасская, Харьковская и Тернопольская области. Сирены там стали работать в 11:30 мск. После этого воздушная тревога началась на всей территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что глава Белгородской области сообщил о подрыве автомобиля с мирными жителями на мине. В результате подрыва на мине серьёзные травмы получил мужчина. Ему частично ампутировали конечности.