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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Силовые структуры » Военные новости

По всей Украине объявлена вновь звучат серены. Объявлена воздушная тревога. Информация следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированная_система_централизованного_оповещения by Georg Pik is licensed under Авторство: Georg Pik. Собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25875785

В красной зоне были Киев, Днепропетровская, Черкасская, Харьковская и Тернопольская области. Сирены там стали работать в 11:30 мск. После этого воздушная тревога началась на всей территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что глава Белгородской области сообщил о подрыве автомобиля с мирными жителями на мине. В результате подрыва на мине серьёзные травмы получил мужчина. Ему частично ампутировали конечности.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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