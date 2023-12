По всей Украине объявлена вновь звучат серены. Объявлена воздушная тревога. Информация следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированная_система_централизованного_оповещения by Georg Pik is licensed under Авторство: Georg Pik. Собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25875785