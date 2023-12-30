«Русский добровольческий корпус»* внесли в список террористических организаций

"Русский добровольческий корпус", боевики которого воюют на стороне Украины внесён в список ФСБ и объявлен террористической организацией, запрещенной в России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Отмечается, что 30 декабря RG опубликовала обновления в Едином федеральном списке организаций, среди которых — иностранные и международные организации, объявленные в РФ террористическими.

Второй Западный окружной военный суд признал РДК террористической организацией еще 16 ноября этого года. Соответствующее решение начало действовать 2 декабря.

Кроме того, суд заочно осудил лидера РДК и организатора атак на Брянские села Дениса Капустина* (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на пожизненный срок.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины вблизи Крыма. Его обнаружили в северо-западной части акватории Черного моря в 10:00 по московскому времени. Он был уничтожен штатным вооружением ВС РФ. Уничтожение осуществил патрульного катера Черноморского флота.