В Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины вблизи Крыма

Катер военно-морских сил (ВМС) Украины нейтрализовали вблизи Крыма утром 30 декабря. Отмечается, что катер относился к безэкипажным. Информация приводится в Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий

Его обнаружили в северо-западной части акватории Черного моря в 10:00 по московскому времени. Он был уничтожен штатным вооружением ВС РФ. Уничтожение осуществил патрульного катера Черноморского флота.

Ранее сообщалось о том, что Польша заявила о нарушении её воздушного пространства со стороны Украины. Так, в утренние часы в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной вошёл неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны.