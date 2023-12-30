Сивков: "Силы взять Одессу есть. Пора переходить от слов к делу"

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У РФ достаточно сил, чтобы на юге группировка ВСУ была окружена и уничтожена до Приднестровья.

Фото: lv.sputniknews.ru

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков. "Если они сунутся на Приднестровье, тогда через Николаев и Одессу выйдем к Приднестровью. Сил более чем достаточно. У нас есть два полнокровных фронта, которые развернуты на территории Украины. Ещё есть резервные корпуса, которые по сути дела могут приравняться еще к одному фронту. И этого вполне достаточно, чтобы провести в течение месяца-полутора операцию на окружение и уничтожение всей этой группировки", — отметил аналитик.

Закрытие этого кольца означает, что поступление БК и оружия прекращается и вся эта группировка оказывается в окружении. В условиях блокады более двух-трёх месяцев они не протянут.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Киеву и Западу следует ждать в ближайшее время самых плохих новостей.