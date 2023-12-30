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Сивков: "Силы взять Одессу есть. Пора переходить от слов к делу"

1:05
Силовые структуры

У РФ достаточно сил, чтобы на юге группировка ВСУ была окружена и уничтожена до Приднестровья.

Сивков: "Силы взять Одессу есть. Пора переходить от слов к делу"
Фото: lv.sputniknews.ru

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"Если они сунутся на Приднестровье, тогда через Николаев и Одессу выйдем к Приднестровью. Сил более чем достаточно. У нас есть два полнокровных фронта, которые развернуты на территории Украины. Ещё есть резервные корпуса, которые по сути дела могут приравняться еще к одному фронту. И этого вполне достаточно, чтобы провести в течение месяца-полутора операцию на окружение и уничтожение всей этой группировки", — отметил аналитик.

Закрытие этого кольца означает, что поступление БК и оружия прекращается и вся эта группировка оказывается в окружении. В условиях блокады более двух-трёх месяцев они не протянут.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Киеву и Западу следует ждать в ближайшее время самых плохих новостей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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