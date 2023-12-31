Идёт массированная атака — над Украиной десятки ударных дронов

На Украину идёт массированная атака — над территорией десятки ударных беспилотников.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Атака "шахедов" продолжается! Несколько десятков вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Украины! Возможно распространение воздушных тревог по направлению движения БпЛА!" — пишут информресурсы Украины.

Тем временем, в Севастополе два раза за день была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.