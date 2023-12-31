Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Ночью 29 декабря российские войска массировано ударили по военной инфраструктуре по всей территории Украины.

Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху
Фото: Вадим Савицкий

Беспрецедентный удар русских

По оценкам украинских аналитиков, данная ракетная атака стала беспрецедентной, ибо одновременно столько целей на своем мониторе Генштаб ВСУ ещё никогда не наблюдал. Утверждается, что боевая авиация России выпустила по неприятелю все типы ракет, не использовались только "Калибры".

По обыкновению, главными "задирами" были беспилотные аппараты "Герань", вызвавшие на себя огонь комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Потом за дело принялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Для уничтожения военных объектов Незалежной русские самолёты использовали стратегические крылатые ракеты "воздух-земля" Х-101 и сверхзвуковые ракеты Х-22.

Спустя несколько часов ВКС РФ нанесли ещё один удар: Ту-95МС отработал из-под Волгограда, а Ту-22М3 отстрелялись из Курской области. По всей вероятности, боевые машины направлялись на базу на Каспие или базу в восточной части Черного моря.

А к боевой авиации присоединился Черноморский флот РФ, который отгрузил свою партию морских "Калибров". По самым важным целям отработали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры".

Всего в течение 29-го и утра 30 декабря было произведено четыре атаки. "Взрывалась" вся территория Украины.

Что уничтожено

Ракеты русской армии пробили щит противовоздушной обороны над Киевом, более трёх десятков "прилётов" насчитали в Днепропетровске, более двадцати — в Харькове. Очень серьёзно повреждена портовая инфраструктура Одессы. Кстати, там националисты отметили работу новых реактивных "Гераней".

Полыхало во Львове, Николаеве, Конотопе, Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Назревает вопрос, а что же это было? Возмездие за недавно уничтоженный большой десантный корабль "Новочеркасск" или заранее спланированная акция?

Скорее всего, началось зимнее воздушное наступление с целью лишения армии Украины обороноспособности к весне.

"В период с 23-го по 29-е декабря ВС Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива. Кроме того, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены", — через день даёт сводку Министерство обороны РФ.

А ведь в середине декабря боевая авиация РФ не зря проводила разведку позиций ПВО Украины и изучала диапазон частот их радиолокационных станций (РЛС).

За день до массированного удара военное руководство врага сообщало, что ВС РФ накопили запас из "900 ракет большой дальности".  А в тот день было использовано 110 ракет и более 100 ударных беспилотников. И если пользоваться арифметикой националистов, то потенциал для продолжения таких акций у России ещё немалый.

Кстати, украинские информресурсы сами подтвердили, что русские взрывали системы ПВО, военные склады и прочие объекты военной инфраструктуры.

Рискну предположить, что скоро можно ожидать массированные удары по важным энергетическим объектам, нефтяным базам и пунктам дислокации военнослужащих.

Очень хочется верить, что всё только начинается.

Массированная атака ВКС РФ по Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
Перевод времени: как изменилось время в популярных странах для российских туристов в октябре 2023 года
Кинолог Голубев: на прогулке с собакой следует избегать фейерверков 
Чеснок поможет в борьбе с мошками на комнатных цветах
Лабиопластика: все, что нужно знать об интимной пластике
Ученые рассказали, почему пищевые добавки бесполезны
RT: Зеленский лично отдавал приказы батальону "Кракен" об атаке Белгорода 30 декабря
Автоэксперты назвали автомобили, которые моментально раскупают на вторичном рынке
На Пхукете катер с туристами из РФ столкнулся со скалами, один человек погиб
Bali Post: власти Бали выселили 59 россиян в 2023 году
Симоньян: "порезали, как могли" новогодний эфир из-за "голых" звезд
Популярное
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег

Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.

Уход за кустами жимолости начинается с обрезки
Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Последние материалы
Кинолог Голубев: на прогулке с собакой следует избегать фейерверков 
Чеснок поможет в борьбе с мошками на комнатных цветах
Лабиопластика: все, что нужно знать об интимной пластике
Ученые рассказали, почему пищевые добавки бесполезны
Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху
RT: Зеленский лично отдавал приказы батальону "Кракен" об атаке Белгорода 30 декабря
Автоэксперты назвали автомобили, которые моментально раскупают на вторичном рынке
На Пхукете катер с туристами из РФ столкнулся со скалами, один человек погиб
Bali Post: власти Бали выселили 59 россиян в 2023 году
Симоньян: "порезали, как могли" новогодний эфир из-за "голых" звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников