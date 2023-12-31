Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ночью 29 декабря российские войска массировано ударили по военной инфраструктуре по всей территории Украины.

Фото: Вадим Савицкий

Беспрецедентный удар русских

По оценкам украинских аналитиков, данная ракетная атака стала беспрецедентной, ибо одновременно столько целей на своем мониторе Генштаб ВСУ ещё никогда не наблюдал. Утверждается, что боевая авиация России выпустила по неприятелю все типы ракет, не использовались только "Калибры".

По обыкновению, главными "задирами" были беспилотные аппараты "Герань", вызвавшие на себя огонь комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Потом за дело принялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Для уничтожения военных объектов Незалежной русские самолёты использовали стратегические крылатые ракеты "воздух-земля" Х-101 и сверхзвуковые ракеты Х-22.

Спустя несколько часов ВКС РФ нанесли ещё один удар: Ту-95МС отработал из-под Волгограда, а Ту-22М3 отстрелялись из Курской области. По всей вероятности, боевые машины направлялись на базу на Каспие или базу в восточной части Черного моря.

А к боевой авиации присоединился Черноморский флот РФ, который отгрузил свою партию морских "Калибров". По самым важным целям отработали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры".

Всего в течение 29-го и утра 30 декабря было произведено четыре атаки. "Взрывалась" вся территория Украины.

Что уничтожено

Ракеты русской армии пробили щит противовоздушной обороны над Киевом, более трёх десятков "прилётов" насчитали в Днепропетровске, более двадцати — в Харькове. Очень серьёзно повреждена портовая инфраструктура Одессы. Кстати, там националисты отметили работу новых реактивных "Гераней".

Полыхало во Львове, Николаеве, Конотопе, Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Назревает вопрос, а что же это было? Возмездие за недавно уничтоженный большой десантный корабль "Новочеркасск" или заранее спланированная акция?

Скорее всего, началось зимнее воздушное наступление с целью лишения армии Украины обороноспособности к весне.

"В период с 23-го по 29-е декабря ВС Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива. Кроме того, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены", — через день даёт сводку Министерство обороны РФ.

А ведь в середине декабря боевая авиация РФ не зря проводила разведку позиций ПВО Украины и изучала диапазон частот их радиолокационных станций (РЛС).

За день до массированного удара военное руководство врага сообщало, что ВС РФ накопили запас из "900 ракет большой дальности". А в тот день было использовано 110 ракет и более 100 ударных беспилотников. И если пользоваться арифметикой националистов, то потенциал для продолжения таких акций у России ещё немалый.

Кстати, украинские информресурсы сами подтвердили, что русские взрывали системы ПВО, военные склады и прочие объекты военной инфраструктуры.

Рискну предположить, что скоро можно ожидать массированные удары по важным энергетическим объектам, нефтяным базам и пунктам дислокации военнослужащих.

Очень хочется верить, что всё только начинается.