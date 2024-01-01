Что необычного в уничтожении украинской РСЗО HIMARS в ДНР

В первый день 2024 года появилось видео, на котором установка реактивной системы залпового огня М142 HIMARS в ходе контрбатарейной борьбы РФ уничтожается.

Фото: polskieradio.pl

А что необычного в уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР?

Уничтожение HIMARS произошло в результате контрбатарейной борьбы. Это означает, что российские войска "пасут" её дронами, точно определяя местоположение HIMARS. Это свидетельствует о том, что российские войска улучшили свои возможности по обнаружению и уничтожению артиллерии противника.

Предположительно, бил "Торнадо-С". Учитывая характеристики, поразить HIMARS могли кассетным боеснарядом 9М544. Он включает в себя 552 боевых элемента, и скорее всего, установка HIMARS была уничтожена вместе с расчётом.

Уничтожение HIMARS в ДНР является значительным достижением для России. Это может иметь далеко идущие последствия для хода войны.

Вот некоторые дополнительные соображения: