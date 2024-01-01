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Что необычного в уничтожении украинской РСЗО HIMARS в ДНР

Силовые структуры

В первый день 2024 года появилось видео, на котором установка реактивной системы залпового огня М142 HIMARS в ходе контрбатарейной борьбы РФ уничтожается.

Что необычного в уничтожении украинской РСЗО HIMARS в ДНР
Фото: polskieradio.pl

А что необычного в уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР?

Уничтожение HIMARS произошло в результате контрбатарейной борьбы. Это означает, что российские войска "пасут" её дронами, точно определяя местоположение HIMARS. Это свидетельствует о том, что российские войска улучшили свои возможности по обнаружению и уничтожению артиллерии противника.

Предположительно, бил "Торнадо-С". Учитывая характеристики, поразить HIMARS могли кассетным боеснарядом 9М544. Он включает в себя 552 боевых элемента, и скорее всего, установка HIMARS была уничтожена вместе с расчётом.

Уничтожение HIMARS в ДНР является значительным достижением для России. Это может иметь далеко идущие последствия для хода войны.

Вот некоторые дополнительные соображения:

  • Уничтожение HIMARS может быть связано с использованием российской разведки и контрразведки. Российские войска могут получить информацию о местоположении HIMARS из перехваченных радиопереговоров, спутниковой разведки или других источников.
  • Уничтожение HIMARS может быть связано с изменением тактики российских войск. В последние недели российские войска начали более активно использовать контрбатарейную борьбу. Это может быть связано с тем, что они осознают угрозу, которую представляют HIMARS.
  • Точное значение уничтожения HIMARS для хода войны еще предстоит определить. Однако это событие, безусловно, является важным поворотным моментом в конфликте.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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