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Теперь "Искандеры": новый ракетный удар ВКС России по Харькову

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Силовые структуры

Вечером 3 января нанесён новый ракетный удар боевой авиацией России по Харькову.

Теперь "Искандеры": новый ракетный удар ВКС России по Харькову
Фото: mil.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Судя по поступающей информации, начался следующий этап российских ударов по украинской военной инфраструктуре.

В Харькове уже прилетело несколько "Искандеров", а по другим украинским областям объявлена воздушная тревога.

Напомним, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", включают несколько модификаций с различными характеристиками.

Взрыв ракеты Искандер вблизи солдат Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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