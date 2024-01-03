Вечером 3 января нанесён новый ракетный удар боевой авиацией России по Харькову.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Судя по поступающей информации, начался следующий этап российских ударов по украинской военной инфраструктуре.
В Харькове уже прилетело несколько "Искандеров", а по другим украинским областям объявлена воздушная тревога.
Напомним, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", включают несколько модификаций с различными характеристиками.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.