Теперь "Искандеры": новый ракетный удар ВКС России по Харькову

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вечером 3 января нанесён новый ракетный удар боевой авиацией России по Харькову.

Фото: mil.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Судя по поступающей информации, начался следующий этап российских ударов по украинской военной инфраструктуре.

В Харькове уже прилетело несколько "Искандеров", а по другим украинским областям объявлена воздушная тревога.

Напомним, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", включают несколько модификаций с различными характеристиками.