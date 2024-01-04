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Зеленский запрещает своим командирам отступать и переходить к обороне

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский запрещает командирам ВСУ отступать и переходить к обороне.

Зеленский запрещает своим командирам отступать и переходить к обороне
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Об этом сообщает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Упорство лидера Незалежной приводит к "большим потерям", а армия России все так же продолжает двигаться вперёд.

"Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определённых случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они сражались дальше", — в интервью на канале Judging Freedom отметил эксперт.

Президент Украины, как истинный комик продолжает играть на публику, в основном, западную. Ради этого Зеленский гонит людей в бессмысленные атаки, утилизируя тысячами.

Но "победная картинка", которую киевская власть подаёт западному обществу, уже никого обмануть не может — недаром Украина лишилась практически всех дотаций от "спонсоров" и выживает на том, что выдали ещё в прошлом году.

Larry Johnson: The Censorship/Industrial Complex
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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