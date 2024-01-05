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Целью "атаки года" ВСУ были Крымский мост, ПВО и мирные россияне

Силовые структуры

Целью массированных комбинированных ударов ВСУ по Крыму, Севастополю, Белгороду и Новороссийску были системы ПВО российского полуострова, базы Черноморского флота, Крымский мост и мирные жители, туристы — заявил Pravda. Ru источник, близкий к командованию Южного военного округа ВС РФ.

Целью "атаки года" ВСУ были Крымский мост, ПВО и мирные россияне
Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

По словам офицера, вчерашние очередные удары кассетными боеприпасами из РСЗО по Белгороду "не несли военного смысла" и являются откровенным актом терроризма, попыткой убийства мирных граждан России, запугиванием гражданского населения.

Источник отметил, что в случае с Белгородом и югом РФ, "удары наносятся по "старой" территории России, что ранее запрещали западные кураторы Украины".

На популярный в соцсетях и мессенджерах вопрос, почему Россия в ответ не сотрёт с лица Земли "хотя бы Банковую (улицу) или пару городов Украины, высокоточным или даже тактическим ядерным оружием" эксперт заявил — "это вопрос военного планирования, (отсутствия) боевой необходимости, такова политическая воля руководства страны — президент всё сказал, почему, что и как".

Ранее президент России Владимир Путин заявил: "Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня всё кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьём по военным объектам, так и будем делать".

Также военный добавил, что целью ВСУ, ГУР и СБУ является поражение созданной РФ эшелонированной системы защиты и обороны (ПВО, РЭБ, флот и авиация) в Крыму — чтобы "закошмарить наш Крым" и "снести Крымский мост".

"Российскими военнослужащими были сбиты (ракеты и БПЛА), из которых большую часть составляли Storm Shadow. Суть этого налёта указывает на тактику противника в ударах по Крыму. На первоначальном этапе ВСУ активно били по кораблям и объектам Черноморского флота <…> сейчас противник пытается уничтожить ПВО на полуострове", — сообщается в популярном военно-аналитическом проекте "Рыбарь" Михаила Звинчука.

"А следующим этапом, судя по всему, должны стать атаки на Крымский мост. Неважно, что это не даст никакого тактического преимущества. Главное — это пиар-эффект, а также репутационные потери для российского руководства", — предупредил эксперт.

"Да, Крымский мост является символом единения нашей страны, Русской, Крымской весны-2014, поэтому Владимир Зеленский и ВСУ уже заявили — он станет главной целью (как и Крым) в 2024 году. Правда, мост не используется практически военными, по нему идут машины и автобусы с туристами, крымчанами и севастопольцами, жителями других регионов — но Киеву нужен "пиар-момент" для прикрытия своих террористических действий, провалов на фронте и мобилизации", — считает офицер.

Также он оценил уровень защиты Крыма, Севастополя и особенно Крымского моста как "крайне высокий" — напомнив, что у того же моста сосредоточено "исключительное количество средств ПВО, РЭБ и РЭР, противодиверсионных и досмотровых систем".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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