По его словам, такие ракеты применяются только по очень важным объектам.
"Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше", - заявил эксперт.
"Нептун" — это доработанная Украиной противокорабельная ракета. Российский аналог налог этой ракеты – это "Уран".
Этот боеприпас имеет дозвуковую скорость, но, как все советские разработки, достаточно серьезное оружие с дальностью свыше 200 километров. Она уже применялась и применяется киевским режимом, они поставили ее на вооружение примерно в 2018 году. Российская ПВО приспособилась сбивать такие ракеты. Их у них достаточно немного, и они их очень экономно расходуют, - добавил Дандыкин.
5 января российскими ПВО была сбита ракета «Нептун» ВСУ. Её обнаружили и сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.
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