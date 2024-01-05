Эксперт назвал цель сбитой над Черным морем украинской ракеты

По его словам, такие ракеты применяются только по очень важным объектам.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

"Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше", - заявил эксперт.

"Нептун" — это доработанная Украиной противокорабельная ракета. Российский аналог налог этой ракеты – это "Уран".

Этот боеприпас имеет дозвуковую скорость, но, как все советские разработки, достаточно серьезное оружие с дальностью свыше 200 километров. Она уже применялась и применяется киевским режимом, они поставили ее на вооружение примерно в 2018 году. Российская ПВО приспособилась сбивать такие ракеты. Их у них достаточно немного, и они их очень экономно расходуют, - добавил Дандыкин.

5 января российскими ПВО была сбита ракета «Нептун» ВСУ. Её обнаружили и сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.