Вашингтон скоро не сможет поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot

Белый дом скоро не сможет продолжать поставлять киевской власти ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

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Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на чиновников из Вашингтона и Пентагона.

"США скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от 2-х до 4-х миллионов долларов за штуку", — отмечается в сообщении.

Ранее Россия направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок оружия киевскому режиму. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной целью для ВС РФ.

В МИД РФ заявляли, что НАТО "играет с огнем", поставляя оружие националистам.