Белый дом скоро не сможет продолжать поставлять киевской власти ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.
Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на чиновников из Вашингтона и Пентагона.
"США скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от 2-х до 4-х миллионов долларов за штуку", — отмечается в сообщении.
Ранее Россия направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок оружия киевскому режиму. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной целью для ВС РФ.
В МИД РФ заявляли, что НАТО "играет с огнем", поставляя оружие националистам.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.