Запад хочет скорейшего мира, поскольку уставший президент Украины Владимир Зеленский "выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы".
Об этом сообщает издание Telegraph.
Запад не верит в то, что Россия атакует НАТО, и не торопится наращивать помощь Киеву.
"У Украины нет чёткой стратегии будущего ведения конфликта. Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина вернёт свою территорию, занятую Россией; хотя, после явно завышенных обещаний по поводу летнего наступления, он, похоже, больше не говорит о сроках", — отметил британский полковник в отставке, военный эксперт Ричард Кемп.
А заявлений киевского режима о смещении центра тяжести военных действий на Крым и Чёрное море недостаточно, чтобы Запад перестал "держать руки в карманах".
Автор рассказывает, что "некоторые" на Украине обсуждают идею мирного соглашения, "в котором Москва приняла бы их членство в НАТО в обмен на гарантии того, что не будет попыток Киева вернуть себе потерянные территории".
Байден и Евросоюз хотят такое мирное соглашение как можно скорее, и не верят словам киевской власти, что Украина сражается за всю Европу, подчеркнул автор. Если бы Запад верил в это, то он давно бы снабдил Украину огромным количеством оружия, подытожил Кемп.
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