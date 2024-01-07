Telegraph: "Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы"

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад хочет скорейшего мира, поскольку уставший президент Украины Владимир Зеленский "выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы".

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Об этом сообщает издание Telegraph.

Запад не верит в то, что Россия атакует НАТО, и не торопится наращивать помощь Киеву.

"У Украины нет чёткой стратегии будущего ведения конфликта. Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина вернёт свою территорию, занятую Россией; хотя, после явно завышенных обещаний по поводу летнего наступления, он, похоже, больше не говорит о сроках", — отметил британский полковник в отставке, военный эксперт Ричард Кемп.

А заявлений киевского режима о смещении центра тяжести военных действий на Крым и Чёрное море недостаточно, чтобы Запад перестал "держать руки в карманах".

Автор рассказывает, что "некоторые" на Украине обсуждают идею мирного соглашения, "в котором Москва приняла бы их членство в НАТО в обмен на гарантии того, что не будет попыток Киева вернуть себе потерянные территории".

Байден и Евросоюз хотят такое мирное соглашение как можно скорее, и не верят словам киевской власти, что Украина сражается за всю Европу, подчеркнул автор. Если бы Запад верил в это, то он давно бы снабдил Украину огромным количеством оружия, подытожил Кемп.