В Днепропетровской области Су-35 ВКС России сбил украинский штурмовик Су-25

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Днепропетровской области ракетой класса "воздух-воздух" сбит самолёт Су-25 Военно-воздушных сил Украины.

Фото: mil.ru

Об этом сообщает Telegram-канал "Фронтовая птичка".

"На отлично отработали сверхманёвренные истребители Су-35 ВКС России", — отмечает портал.

Произошло всё 8 января, около 18:00 по московскому времени, подытожили военкоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины на западе страны готовят три военных аэродрома для расположения истребителей США — F-16.