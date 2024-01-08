В Днепропетровской области ракетой класса "воздух-воздух" сбит самолёт Су-25 Военно-воздушных сил Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Фронтовая птичка".
"На отлично отработали сверхманёвренные истребители Су-35 ВКС России", — отмечает портал.
Произошло всё 8 января, около 18:00 по московскому времени, подытожили военкоры.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины на западе страны готовят три военных аэродрома для расположения истребителей США — F-16.
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