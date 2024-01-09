Солдаты и командиры армии Украины заявляют, что на участке центрального и восточного фронтов, атаки русских стали настолько интенсивными, что ещё не было так опасно находиться вблизи линии фронта.
Об этом сообщает американское издание The New York Times.
ВСУ на большей части 1000-км линии фронта находятся в обороне. Но бои не утихают, поскольку армия России перешла в наступление.
Замкомандира батальона националистов "Шира" признался журналистам западного СМИ, что военнослужащие ВСУ "физически истощены". С марта украинские военные испытывают на себе увеличившуюся разрушительную силу планирующих бомб, уничтожающих бункеры.
"Как врата ада", — цитирует одного из всушников издание.
Автор отмечает, что украинцы живут в подвалах, держась вне зоны видимости ВС РФ, поскольку дроны-камикадзе следят за ними постоянно. Они же и вынуждают боевиков ВСУ бросать технику и передвигаться пешком.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.