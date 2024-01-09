The New York Times: украинские войска истощены, в обороне и уже у "врат ада"

Солдаты и командиры армии Украины заявляют, что на участке центрального и восточного фронтов, атаки русских стали настолько интенсивными, что ещё не было так опасно находиться вблизи линии фронта.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

ВСУ на большей части 1000-км линии фронта находятся в обороне. Но бои не утихают, поскольку армия России перешла в наступление.

Замкомандира батальона националистов "Шира" признался журналистам западного СМИ, что военнослужащие ВСУ "физически истощены". С марта украинские военные испытывают на себе увеличившуюся разрушительную силу планирующих бомб, уничтожающих бункеры.

"Как врата ада", — цитирует одного из всушников издание.

Автор отмечает, что украинцы живут в подвалах, держась вне зоны видимости ВС РФ, поскольку дроны-камикадзе следят за ними постоянно. Они же и вынуждают боевиков ВСУ бросать технику и передвигаться пешком.