Солдаты и командиры армии Украины заявляют, что на участке центрального и восточного фронтов, атаки русских стали настолько интенсивными, что ещё не было так опасно находиться вблизи линии фронта.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.