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NYT: боевики ВСУ жалуются на поражение подземных бункеров планирующими бомбами

Силовые структуры » Военные новости

Украинские военнослужащие пожаловались на то, что российские планирующие бомбы поражают солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Причём, жалуются даже военные, которые привыкли к артобстрелам.

"Они (россияне — Прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы — Прим. ред.) <…> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада", — заметил солдат 14-й бригады Нацгвардии с позывным "Кит" в интервью американской газете New York Times (NYT).

В то же время, отмечается, что бойцы Вооружённых сил РФ при помощи планирующих боеприпасов поражают украинские формирования даже внутри подземных укреплений.

При этом обозреватели издания также заметили, что ещё одним источником проблем для ВСУ стали дроны российской армии. Дело в том, что беспилотные летательные аппараты превращают снабжение частей на линии фронта во "всё более рискованное дело". Из-за этого, обращают внимание украинские солдаты, крайне опасно ездить на машине, поэтому передвигаться приходится только пешком.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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