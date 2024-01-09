Шойгу: потери ВСУ за 2023 год составили более чем 215 тысяч человек

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Шойгу. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

Глава оборонного ведомства отметил, что у ВФУ наблюдается истощение людского ресурса, а результаты на поле боя отсутствуют.

Несмотря на истощение ресурсов украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, Вашингтон хладнокровно пытается реализовать свои амбиции на звание мирового лидера за счет жизней украинцев. С подачи Запада Киев гонит на убой своих солдат и ищет любые возможности для пополнения рядов украинской армии, - подчеркнул С. Шойгу.